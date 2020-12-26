شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الإنتاج الحربي والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الإنتاج الحربي أول فوز في الدوري المصرب بعد التغلب على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، بهذه النتيجة ارتفع الإنتاج الحربي للمركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بينما حل المقاولون في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وأحرز محمد عبد المجيد لاعب الإنتاج الحربي هدف التقدم لفريقه في مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 15 من عمر المباراة، حيث تلقى عبد المجيد عرضية متقنة من سيد شبراوي من الجبهة اليمنى وسددها في اتجاه المرمى ورغم محاولة مدافع المقاولون إبعادها إلا أنها اجتازت خط المرمى بكامل محيطها.

ولم ينجح المقاولون في إدراك التعادل على مدار نصف ساعة، وظهر على لاعبيه عدم التركيز وغياب التركيز.

وأجرى عماد النحاس لتغييرين في بداية الشوط الأول بنزول يوسف الجوهري ولويس ادوارد بدلا من وسيم النغموشي وأحمد شكري لتنشيط لناحية الهجومية، ورغم محاولات لاعبي ذئاب الجبل في إدراك التعادل ، إلا أن يقظة دفاع الإنتاج وتألق أحمد يحيى حارس مرمى الفريق الحربي حرمته من تسجيل هدف التعادل.

واحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للمقاولون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نتيجة عرقلة أحمد مجدي في منطقة جزاء الإنتاج، ويلجأ الحكم إلى الفار الذي ألغى ركلة الجزاء وتنتهي المباراة بفوز الإنتاج بهدف نظيف.

وتكون تشكيل المقاولون من:

حراسة المرمى : حسن شاهين

رباعى خط الظهر: أمير عابد، خالد الحسينى، فاروقا نور الدين، حسن الشامى.

خط الوسط والهجوم: محمد مجلى، كريم مصطفى، وسيم النغموشى، أحمد شكرى، محمد حمدى زكى، محمد عصام.

وتكون تشكيل الإنتاج الحربي من:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: على فتحى ، معاذ الحناوى ، محمد الشبيني ، السيد الشبراوى

الوسط: عبد الرحمن شيكا ، محمد بازوكا ، محمد فييرا ، علاء سلامة

الهجوم: محمد عبد المجيد ، باسم مرسى.