شكرا لقرائتكم خبر عن "تقصى الحقائق" تستمع لأقوال قائد منتخب الشباب تليفونيا من فندق العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى بعض أعضاء لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة اتصالا هاتفيا بإبراهيم عادل لاعب بيراميدز وقائد منتخب الشباب الذى يتواجد في فندق العزل الصحى حاليا للإستفسار عن الأحداث في تونس التي حرمت المنتخب من المشاركة في البطولة الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021، ومنها عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية خلال الرحلة ما تسبب في تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين.

وقرر اتحاد الكرة تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على أسباب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين فى تونس وتنتظر اللجنة وصول تقارير رسمية من رئيس البعثة المصرية فى تونس الدكتور جمال محمد على، وربيع ياسين المدير الفنى للفريق ووليد ماهر القائم بأعمال مدير المنتخب والدكتور وليد منظور طبيب المنتخب والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول وغيرهم.

من ناحية أخرى، يخضع لاعبو منتخب مصر للشباب لمسحة جديدة الإثنين المقبل، بعدما جاءت المسحة التى خضعوا لها إيجابية لـ14 لاعبا بفندق العزل الصحى بينما جاءت سلبية للاعب واحد فقط، واستمرت أيضا المسحة إيجابية لمسئول المهمات.