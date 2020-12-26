شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوقع عقوبة مالية على مصطفى محمد بسبب تغيبه عن المران دون إذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن توقيع عقوبة مالية على مصطفى محمد، مهاجم الفريق، بسبب تغيبه عن المران الأيام الماضية دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.

وقال المصدر، إن مصطفى محمد حضر اليوم إلى النادي وخاض تدريبات فى الجيم منعا لزيادة الغرامات المالية بعدما تحدث معه بعض زملائه فى الفريق، وطالبوه بالتواجد فى النادي وعدم تصعيد الأزمة مع إدارة النادى، وهو ما وافق عليه اللاعب وحضر اليوم إلى مقر النادى ولكنه رفض خوض التدريبات الجماعية واكتفى بالتدريب فى الجيم.

وخاض الثنائي مصطفي محمد وفرجاني ساسي تدريبات فى جيم النادي اليوم، ولم يشاركا في التدريبات الجماعية للفريق، ما يؤكد ابتعادهما عن المشاركة فى مباراة الفريق المقبلة امام سموحة والمقرر لها بعد غد فى الجولة الثالثة للدورى.

من ناحية أخرى، عقد مسئولو نادى الزمالك اجتماعا اليوم مع محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود جنش لاعبى الفريق للتفاوض حول تجديد تعاقدهما مع النادى الذي ينتهى بنهاية الموسم الجارى، فى إطار سياسة إدارة النادى بإنهاء ملف تجديد تعاقد اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى وهم يوسف أوباما وفرجاني ساسي بخلاف الثنائي شيكابالا وجنش.

وعرض مسئولو نادى الزمالك علي جنش وشيكابالا التجديد لموسمين بداية من الموسم المقبل، مع منحهما حرية تحديد مستقبلهما بعد نهاية الموسم الأول من العقد الجديد.

ويحاول أعضاء لجنة الكرة بنادي الزمالك حسم ملف تجديد الخماسي خلال الساعات المقبلة وتحديدا قبل فتح باب القيد الشتوى في يناير المقبل، حيث يحث للاعبين الأربعة التوقيع لاني نادي بداية من يناير والانضمام بدون مقابل في نهاية الموسم ، وفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " .