شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يحرز هدفًا عالميًا فى مران الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول بعض جماهير الزمالك مقطع فيديو لفرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، خلال مشاركته فى أحد التدريبات السابقة للفريق، ونجح ساسى خلال المران فى تسجيل هدف بكعب القدم، دون أن ينظر إلى المرمى، ليلقى الهدف استحسان عشاق الساحرة المستديرة على وجه العموم، ومن جماهير القلعة البيضاء على وجه الخصوص.

وأصبح فرجانى ساسى أيقونة جماهير الزمالك، بسبب الأداء المميز الذى يقدمه مع الفريق، ويعد اللاعب جاهزًا للمشاركة فى مباراة سموحة، بعد غد الاثنين، ضمن مباريات الأسبوع الثالث لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد إصابته بكدمة خفيفة خلال مران الفريق أمس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقال مصدر الزملكاوى، إن فرجانى ساسى جاهز لقيادة وسط الملعب بشكل طبيعى فى مباراة سموحة، وإصابته بالأمس لن تؤثر على مشاركته، موضحاً أن عدم استكمال اللاعب لمران أمس جاء لعدم تفاقم الإصابة والحفاظ عليه، خاصة مع ضرورة تواجده فى تشكيلة لقاء سموحة نظراً لعدم مشاركة طارق حامد بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر، أن فرجانى ساسى يشارك فى تدريبات الزمالك بشكل طبيعى، ولا توجد أزمة فيما يخص مستحقات اللاعب، مشدداً على الاتفاق مع لاعب وسط المنتخب التونسى على سداد مستحقاته المتبقية خلال ساعات، وهو ما تفهمه اللاعب.

وأخطر مسئولو نادى الزمالك، فرجانى ساسي، بإيداع مستحقاته المتأخرة فى حسابه خلال الأسبوع المقبل وبحد أقصى منتصف الأسبوع، بعدما طلب اللاعب حل أزمة مستحقاته المتأخرة من الموسم الماضى لدى النادى قبل التفاوض حول تجديد تعاقده، وجاء إخطار ساسى من خلال أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادى الزمالك حيث وعده بحل الأمر وإيداع مستحقاته فى حسابه.