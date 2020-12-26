شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني بعد تعافيه من كورونا: شكرا على الدعم.. لا أطيق الانتظار للعودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفنني للأهلي، على تعافيه من فيروس كورونا وتحول مسحته الأخيرة من إيجابية إلى سلبية، ليتأكد تعافيه من الفيروس الذى لحق به منذ فترة وتسبب فى تغيبه عن قيادة المارد الأحمر.

وقال موسيماني عبر حسابه على تويتر، "أخيرًا، لقد خرج الفيروس من جسمى.. شكراً للجميع على الحب والدعم خلال الأسبوعين الماضيين الصعبين، شكراً لله، الحمد لله.. لا أطيق الانتظار حتى أجتمع مع عائلتى والأهلي".



ويعود موسيماني لقيادة تدريبات الأهلي بدءا من غد الأحد على أن يقود الفريق الأحمر في مباراته ضد الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة الثالثة من عمر الدوري، بعد تعافيه من الفيروس اللعين.

وأجرى موسيماني مسحة طبية بالأمس للتأكد من حالته الصحية ومدى تعافيه من كورونا من عدمه، قبل أن تأتي العينة سلبية، ويتأكد إنهاء المدرب الجنوب إفريقي للحجر الصحي في أحد المستشفيات والعودة إلى محل إقامته رفقة أسرته.

وتغيب موسيماني عن قيادة الأهلي في مباراتي غزل المحلة بالدوري ثم سونيديب بطل النيجير في افتتاح مشوار الفريق الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.