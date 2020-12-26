شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الاتحاد يجرى عملية ناجحة بعد إصابته بكسر فى الساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمود شعبان، مدافع نادى الاتحاد السكندرى، عملية جراحية اليوم، السبت، استمرت أكثر من ساعة ونصف بعد إصابة اللاعب بكسر فى الساق. ومن المقرر أن يظل مدافع سيد البلد تحت الملاحظة لمدة يومين قبل العودة مرة أخرى للإسكندرية، والحصول على إجازة لمدة لا تقل عن 3 أشهر يخضع خلالها لبعض التدريبات المنزلية.

وحرص محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على زيارة المدافع محمود شعبان فور خروجه من العمليات للاطمئنان على حالته الصحية والنفسية.

وفى سياق آخر، قال حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، إن محمد مصيلحي رئيس النادي يعشق زعيم الثغر، موضحا أنه لا يحب العمل فى مكان لا يستريح له، وجمهور الاتحاد يستحق أن يكون له رئيس نادى بحجم مصيلحى.

وأضاف العميد، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، "أثق في لاعبي فريقي قبل مباراة الأهلي، وأهمية المباراة واحدة، ولكن المفاجأة أننى أحضرت اللاعبين وأخبرتهم بأن المباراة ستكون مع الأهلي لأنها كانت مفاجأة، ونحتاج رئيس اتحاد الكرة يدير الاتحاد بشكل فنى وليس بشكل بيزنس".

وتابع حسام حسن، "لو عايزين تشوفوا قوة الاتحاد السكندري بعد سنة أو سنتين في نتائجه وأدائه هيختلف كتير ومستواه هيعلى، والعملية مختلفة في نادي الاتحاد عما كنا عليه في ولايتنا الولى ومكنش فيه نظام ولا ملعب وكنا كل يوم نتمرن في حتة ونتحايل على مسئولى استاد الإسكندرية للتدرب فيه وشوفنا أيام صعبة، ولكن حاليا الوضع تغير".