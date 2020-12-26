رمضان صبحى يعود لقائمة بيراميدز فى مباراة سيراميكا بعد انتهاء الإيقاف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة سيراميكا فى الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا باستاد السويس في السابعة والنصف مساء الأحد، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - دودو الجباس

واستعاد بيراميدز لاعبه رمضان صبحى فى اللقاء بعد انتهاء إيقافه فى مواجهة الزمالك الماضية، وخضع لاعبو بيراميدز لرابيد تيست قبل 48 ساعة من مباراة سيراميكا ظهرت سلبية لجميع أفراد الفريق، الذى يستعيد

وأوضح المدير الرياضى أن محمد حمدى الظهير الأيسر تحولت عينته من إيجابية إلى سلبية وشارك فى التدريبات بالأمس بشكل طبيعي، بعدما أصيب قبل مباراة الاتحاد السكندرى الأولى فى الدوري، وخضع مؤخرا لمسحتين أظهرت سلبية النتيجة ليشفى من الفيروس.

وكشف هانى سعيد أن محمد فتحى لاعب الوسط لا يزال فى العزل المنزلى حالياً بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا قبل مباراة الاتحاد الليبى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسيجرى مسحة خلال أيام يتمنى أن تكون سلبية ويعود للفريق.

وحول موقف ثنائى منتخب الشباب إبراهيم عادل ومحمود صابر أكد المدير الرياضى أن الثنائى لا يزال فى العزل مع المنتخب بعد عودته من تونس، حيث أجريا مسحتين مؤخرا جاءت نتيجتيهما إيجابية، ومن المنتظر أن يجريا مسحة جديدة خلال أيام يتمنى أن تتحول إلى سلبية ويعود اللاعبان للانتظام فى صفوف الفريق.