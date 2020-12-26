شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي والفار يزيدان أوجاع المقاولون بالهزيمة الثالثة فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد الإنتاج الحربي أوجاع المقاولون العرب بعد التغلب عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، وبهذه النتيجة ارتفع الإنتاج الحربي للمركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، بينما حل المقاولون فى المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

وأحرز محمد عبد المجيد لاعب الإنتاج الحربي هدف التقدم لفريقه فى مرمى المقاولون العرب بالدقيقة 15 من عمر المباراة، حيث تلقى عبد المجيد عرضية متقنة من سيد شبراوي من الجبهة اليمنى وسددها تجاه المرمى، ورغم محاولة مدافع المقاولون إبعادها إلا أنها اجتازت خط المرمى بكامل محيطها.

ولم ينجح المقاولون في إدراك التعادل على مدار نصف ساعة، وظهر على لاعبيه عدم التركيز وغياب التركيز.

وأجرى عماد النحاس تغييرين فى بداية الشوط الأول بنزول يوسف الجوهري ولويس ادوارد بدلا من وسيم النغموشي وأحمد شكري لتنشيط لناحية الهجومية، ورغم محاولات لاعبي ذئاب الجبل في إدراك التعادل ، إلا أن يقظة دفاع الإنتاج وتألق أحمد يحيى حارس مرمى الفريق الحربي حرمته من تسجيل هدف التعادل.

واحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للمقاولون فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نتيجة عرقلة أحمد مجدى فى منطقة جزاء الإنتاج، ويلجأ الحكم إلى الفار الذى ألغى ركلة الجزاء، وتنتهي المباراة بفوز الإنتاج بهدف نظيف.