شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن سلبية مسحة موسيماني وتعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، تحول عينة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من إيجابية إلى سلبية، ليتأكد تعافيه من فيروس كورونا، الذى لحق به منذ فترة وتسبب فى غيابه عن قيادة المارد الأحمر.

وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر، "مستر موسيماني حمد الله علي السلامة العينة سلبية".





ومن المقرر أن يعود موسيماني لقيادة تدريبات الأهلي بدءا من غد الأحد على أن يقود الفريق الأحمر في مباراته ضد الاتحاد السكندري بعد غد الاثنين بعد تعافيه من الفيروس اللعين.

وأجرى موسيماني مسحة طبية بالأمس للتأكد من حالته الصحية ومدى تعافيه من كورونا من عدمه، قبل أن تأتي العينة سلبية، ويتأكد إنهاء المدرب الجنوب إفريقي للحجر الصحي في أحد المستشفيات والعودة إلى محل إقامته رفقة أسرته.

وتغيب موسيماني عن قيادة الأهلي في مباراتي غزل المحلة بالدوري ثم سونيديب بطل النيجير في افتتاح مشوار الفريق الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.