شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر عرضا رسميا من سانت أتيان بزيادة مقابل شراء مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، حقيقة تلقى الزمالك عرضًا رسميًا من نظيره سانت أتيان الفرنسى بزيادة قيمة المقابل المادى المعروض من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه لم يتلق أى عرض رسمي بزيادة قيمة عرض سانت أتيان الفرنسى من 2.5 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار، لافتًا إلى إن اللجنة الفنية كانت فى اجتماع مع اللاعب أمس الجمعة، ولم يتم الحديث عن زيادة عرض النادى الفرنسى.

تابع المصدر تصريحاته، مؤكدًا أن قرار رحيل أو استمرار مصطفى محمد ليس قرارًا فرديًا، وفى حالة وصول عرض رسمى من النادى الفرنسى بزيادة العرض المادى ستجتمع اللجنة الفنية مع التنفيذية، ودراسة كل جوانب العرض قبل اتخاذ القرار الذى يصب فى مصلحة النادى واللاعب.

وتأكد ابتعاد مصطفى محمد، عن الحسابات الفنية فى مواجهة سموحة، التى ستقام بعد غدٍ الإثنين فى بطولة الدورى الممتاز، بعدما تغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق فى الأيام الأخيرة لرغبته فى الانتقال إلى سانت إتيان الفرنسى ليتواجد اليوم فى مقر النادى ويكتفى بأداء تدريبات تأهيلية فى الجيمانزيوم.