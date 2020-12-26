شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. الإنتاج يتقدم على المقاولون بهدف عبد المجيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الإنتاج الحربي ضد المقاولون العرب بتقدم الفريق الحربى بهدف نظيف، فى المباراة التى تجمعهما مساء اليوم السبت باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري.

وأحرز محمد عبد المجيد لاعب الإنتاج الحربي هدف التقدم لفريقه فى مرمى المقاولون العرب بالدقيقة 15 من عمر المباراة، حيث تلقى عبد المجيد عرضية متقنة من سيد شبراوي من الجبهة اليمنى وسددها تجاه المرمى، ورغم محاولة مدافع المقاولون إبعادها إلا أنها اجتازت خط المرمى بكامل محيطها.

ولم ينجح المقاولون في إدراك التعادل على مدار نصف ساعة، وظهر على لاعبيه عدم التركيز وغياب التركيز.

ويتكون تشكيل المقاولون من:

حراسة المرمى : حسن شاهين

رباعى خط الظهر: أمير عابد، خالد الحسينى، فاروقا نور الدين، حسن الشامى.

خط الوسط والهجوم: محمد مجلى، كريم مصطفى، وسيم النغموشى، أحمد شكرى، محمد حمدى زكى، محمد عصام.

ويتكون تشكيل المقاولون العرب من

حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: على فتحى ، معاذ الحناوى ، محمد الشبيني ، السيد الشبراوى

الوسط: عبد الرحمن شيكا ، محمد بازوكا ، محمد فييرا ، علاء سلامة

الهجوم: محمد عبد المجيد ، باسم مرسى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات تعادل في واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما لعب مباراتين خسرهما وسجل لاعبوه هدفا وتلقت شباكه أربعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.