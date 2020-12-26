شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى يشارك فى تدريبات الزمالك غدا.. ومسحة كورونا للثلاثي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لفريق الزمالك، أن التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق سيشارك فى التدريبات الجماعية غدا، الأحد، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها بعد غد فى الجولة الثالثة للدورى.

وأضاف طبيب الزمالك، فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى، أنه تم الاطمئنان على حالة فرجانى ساسى بعد إصابته بكدمة والتى تعرض لها فى مران أمس، مؤكدا أنه فضل خوض اللاعب تدريبات فى جمانيزيوم النادى اليوم، على أن ينتظم بشكل طبيعى غدا الأحد فى التدريبات وعليه ستتأكد جاهزيته بشكل طبيعي، للمشاركة فى مباراة الاثنين المقبل.

أما بالنسبة للحالة الطبية الخاصة بالثلاثى طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد السلام لاعبو الفريق المصابون بفيروس كورونا، فأكد محمد أسامة أن حالتهم مستقرة، وسيخضعون لفحوص خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم، على أن يواصلوا البروتوكول العلاجى والعزل المنزلى خلال الوقت الحالي.

وخاض فريق الزمالك مرانا قويا اليوم تحت اشراف البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، بدأ بجلسة مع اللاعبين فى ملعب النادى، تحدث خلالها المدير الفنى عن اللقاء القادم وأهميته، وطالبهم ببذل أقصى ما لديهم خلال الفترة المقبلة وأكد المدرب للاعبين ثقته فى الجميع، فى تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، كما شرح لهم بعض الأمور الفنية والتكتيكية لتنفيذها.

وأدى لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية وجاءت التقسيمة فى جزء من الملعب، تم خلالها التركيز على بعض الجمل التكتيكية الخاصة وظهر الحماس والقوة بين اللاعبين، استعدادا للقاء القادم أمام سموحة، وحرص باتشيكو المدير الفنى للفريق ومدحت عبدالهادى المدرب العام، على توجيه تعليمات خاصة للاعبين خلال التقسيمة وتصحيح بعض الأمور الفنية.