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فوافي وبيكلي يقودان هجوم المقاصة أمام المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة المصري، المقرر انطلاقها فى السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري. 

 

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمود حمدي

 

الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي ورجب عمران 

 

خط الوسط: أحمد صبيحة وخالد أوتشو وهشام محمد وعبد الله مجدي 

 

الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى 

 

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعماد فتحي ومصطفى شبيطة وعلى محمد وأحمد متعب ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل ""  ومحمد عادل "أمو".

ويواجه مصر المقاصة نظيره المصرى البورسعيدى فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز المصرى على أسوان بثلاثة أهداف دون رد فى نفس الجولة.

 

ترتيب مصر المقاصة والمصرى فى جدول الدوري

 

ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ثلاثة نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد خمس نقاط بعدما لعب ثلاث مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

 

تاريخ مواجهات مصر المقاصة والمصرى 

تاريخيا.. مواجهة اليوم هي رقم 16 بين الفريقين في الدوري، حقق المقاصة الفوز فى خمس مواجهات بينما انتهت أربعة لقاءات بفوز المصرى وحسم التعادل نتيجة ستة مباريات، وتعادل الفريقان من الناحية الهجومية حيث سجل كل فريق 19 هدفا فى شباك الفريق الأخر.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين المصرى والمقاصة فى 17 أكتوبر 2019 على ستاد السويس بفوز الفريق الفيومى بهدف دون رد سجله صلاح أمين من ركلة جزاء.

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز المقاصة بهدفين دون رد سجلهما صلاح أمين وعمرو مرعى فى اللقاء الذى أقيم 22 أغسطس 2020 على استاد برج العرب بالاسكندرية فى الجولة 21 للمسابقة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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