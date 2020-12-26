فوافي وبيكلي يقودان هجوم المقاصة أمام المصري

ويواجه مصر المقاصة نظيره المصرى البورسعيدى فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز المصرى على أسوان بثلاثة أهداف دون رد فى نفس الجولة.

ترتيب مصر المقاصة والمصرى فى جدول الدوري

ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ثلاثة نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد خمس نقاط بعدما لعب ثلاث مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

تاريخ مواجهات مصر المقاصة والمصرى

تاريخيا.. مواجهة اليوم هي رقم 16 بين الفريقين في الدوري، حقق المقاصة الفوز فى خمس مواجهات بينما انتهت أربعة لقاءات بفوز المصرى وحسم التعادل نتيجة ستة مباريات، وتعادل الفريقان من الناحية الهجومية حيث سجل كل فريق 19 هدفا فى شباك الفريق الأخر.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين المصرى والمقاصة فى 17 أكتوبر 2019 على ستاد السويس بفوز الفريق الفيومى بهدف دون رد سجله صلاح أمين من ركلة جزاء.

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز المقاصة بهدفين دون رد سجلهما صلاح أمين وعمرو مرعى فى اللقاء الذى أقيم 22 أغسطس 2020 على استاد برج العرب بالاسكندرية فى الجولة 21 للمسابقة.