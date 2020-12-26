فوافي وبيكلي يقودان هجوم المقاصة أمام المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة المصري، المقرر انطلاقها فى السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي ورجب عمران
خط الوسط: أحمد صبيحة وخالد أوتشو وهشام محمد وعبد الله مجدي
الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعماد فتحي ومصطفى شبيطة وعلى محمد وأحمد متعب ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" ومحمد عادل "أمو".
ويواجه مصر المقاصة نظيره المصرى البورسعيدى فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز المصرى على أسوان بثلاثة أهداف دون رد فى نفس الجولة.
ترتيب مصر المقاصة والمصرى فى جدول الدوري
تاريخيا.. مواجهة اليوم هي رقم 16 بين الفريقين في الدوري، حقق المقاصة الفوز فى خمس مواجهات بينما انتهت أربعة لقاءات بفوز المصرى وحسم التعادل نتيجة ستة مباريات، وتعادل الفريقان من الناحية الهجومية حيث سجل كل فريق 19 هدفا فى شباك الفريق الأخر.
انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين المصرى والمقاصة فى 17 أكتوبر 2019 على ستاد السويس بفوز الفريق الفيومى بهدف دون رد سجله صلاح أمين من ركلة جزاء.
وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز المقاصة بهدفين دون رد سجلهما صلاح أمين وعمرو مرعى فى اللقاء الذى أقيم 22 أغسطس 2020 على استاد برج العرب بالاسكندرية فى الجولة 21 للمسابقة.
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