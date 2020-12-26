شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة تجديد مع شيكابالا وجنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولو نادى الزمالك اجتماعا اليوم مع محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود جنش، لاعبى الفريق، للتفاوض حول تجديد تعاقدهما مع النادى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، فى إطار سياسة إدارة النادى بإنهاء ملف تجديد تعاقد اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، وهم يوسف أوباما وفرجانى ساسى بخلاف الثنائى شيكابالا وجنش.

وعرض مسئولو نادى الزمالك على جنش وشيكابالا التجديد لموسمين بداية من الموسم المقبل، مع منحهما حرية تحديد مستقبلهما بعد نهاية الموسم الأول من العقد الجديد.

ويحاول أعضاء لجنة الكرة بنادى الزمالك حسم ملف تجديد الخماسى خلال الساعات المقبلة وتحديدا قبل فتح باب القيد الشتوى فى يناير المقبل، حيث يحث للاعبين الأربعة التوقيع لانى نادى بداية من يناير والانضمام بدون مقابل فى نهاية الموسم، وفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " .

من ناحية أخرى وبعيدا عن مفاوضات التجديد للاعبى الفريق الأول، فقد قرر الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، التدريب على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة ظهر غد الأحد؛ فى ختام استعدادات الفريق لمواجهة سموحة المقبلة.

ويسافر الفريق إلى الإسكندرية غدا عقب المران للدخول فى معسكر مغلق قبل المباراة حيث فضل الجهاز الفنى ختام التدريبات على ملعب النادى قبل السفر إلى الإسكندرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، الاثنين المقبل على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.