صدمة مرتقبة لمصطفى محمد من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن بشاي:

صرح مصدر من داخل نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء لم تتلق أي عروض رسمية جديدة من أجل شراء مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر- الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن ما تم تداوله في الجلسة التي عقدت بين اللاعب ووكيله مع مسئولي النادي هو عرض شفهي من وكيله.

نوه المصدر أن هناك اتجاها لاستمرار اللاعب مع الفريق حتى في حال وصول عرض رسمي.

وكان مصطفى محمد كشف خلال جلسته أن عرض سانت اتيان وصل أربعة ملايين دولار إلى جانب مليون ونصف سيتم دفعها كإضافات.

من جانبه، علّق أيمن يونس رئيس لجان الكرة بنادي الزمالك، أن هناك نية لاستمرار مصطفى محمد في الفترة المقبلة دون مناقشة العروض المقدمة له.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد تلقى وعودًا من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق من أجل بيعه بعد الانتهاء من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.