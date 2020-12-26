الإنتاج يهزم المقاولون في مباراة الـ105 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز الإنتاج الحربي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي we السلام" مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.

ويدين الإنتاج بالفضل في الفوز إلى محمد عبد المجيد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ15 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قبل أن تستمر حتى الدقيقة 105، بعدما احتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المقاولون في الدقيقة الـ90+4.

لكن نور الدين استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد ليقوم بإلغاء ضربة الجزاء وإهدار فرصة إدراك التعادل على المقاولون، بعد التأكد من عدم وجود مخالفة ضد محمد رمضان لاعب الإنتاج.

وبهذا الفوز، يحقق فريق المدير الفني مختار مختار انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مباراتين، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويرتقي إلى المركز الـ13.

وعلى الجانب الآخر، ظل المقاولون بقيادة مدربه عماد النحاس متذيلا للجدول بلا أي رصيد من النقاط، بعدما خسر جميع مبارياته الثلاث التي خاضها هذا الموسم، علما بأن لديه مباراة مؤجلة.