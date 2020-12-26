الزمالك يفتقد خدمات لاعبه قبل مواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

سيغيب عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك، عن مباراة سموحة المقبلة في مسابقة دوري we المصري والمقرر لها الإثنين المقبل ضمن حسابات الجولة الثالثة.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن غياب عبد الله جمعة عن لقاء الإثنين المقبل بسبب عدم جاهزية اللاعب عقب تعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الفترة الماضية.

ولم يشارك عبد الله جمعة في التدريبات خلال الفترة الأخيرة حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي لاستعادته مرة أخرى في المباريات القادمة.

ومن المتوقع أن يعتمد البرتغالي جيمي باتشيكو على أحمد أبو الفتوح لقيادة الجبهة اليسرى في ظل عدم جاهزية الثنائي عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي.

الزمالك افتتح الموسم الحالي من مسابقة الدوري بخوض مباراتين الأولى كانت أمام المقاولون العرب وتمكن الأبيض من الفوز بهدفين دون رد، ثم التعادل أمام بيراميدز بهدف لكل جانب.