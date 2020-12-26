موسيماني يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، بعد سلبية المسحة التي خضع لها مؤخرا.

وكتب موسيماني في ِِِتغريدة نشرها عِبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، "أخيرًا، خرج الفيروس من جسدي".

وأضاف: "شكراً للجميع على الحب والدعم خلال الأسبوعين الماضيين الصعبين، شكراً لله، الحمد لله".

وأتم موسيماني قائلا: "لا أطيق الانتظار حتى أجتمع مجددا مع عائلتي موسيماني والأهلي".

وكان موسيماني غاب عن المباراتين الماضيتين للأهلي في مواجهتي غزل المحلة بالدوري المصري وسونيديب بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

وأصبح موسيماني جاهزًا لقيادة تدريبات الأهلي ومباريات الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز على ملعب "الأهلي we السلام".