جلوب سوكر.. الخطيب يسافر إلى الإمارات لاستلام جائزة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

غادر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، القاهرة ظهر اليوم السبت متوجهًا إلى الإمارات لتلبية دعوة مؤسسة "جلوب سوكر" وحضور الاحتفالية التي تقيمها ذات المؤسسة غدًا الأحد في دبي.

ومن المقرر تكريم نادي ريال مدريد الإسباني بوصفه نادي القرن عالميًا، والنادي الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.

ويتسلم محمود الخطيب جائزة النادي الأهلي، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه المناسبة.

وكان رئيس الأهلي تلقى خطابًا من مؤسسة "جلوب سوكر" في دبي قبل عشرة أيام، تدعوه للاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها بحضور نجوم الكرة العالمية، ووافق الكابتن الخطيب على قبول الدعوة.

يُذكر أن مؤسسة "جلوب سوكر" طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة 60% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة و40% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة.