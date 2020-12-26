الخليج 365 يكشف كواليس جلسة مصطفى محمد مع الزمالك بعد عرض الـ4 ملايين دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

عقد أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع مهاجم الفريق مصطفى محمد من أجل البحث عن مستقبله في ظل العروض الذي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة.

وعلم الخليج 365 أن عرض سانت اتيان وصل إلى أربعة ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون ونصف دولار إضافات تخص نسب المشاركة وعدد الأهداف الذي سيسجلها.

وسترد لجنة الكرة بنادي الزمالك على عرض مصطفى محمد خلال 48 ساعة.

وكان أيمن يونس رئيس لجان الكرة بنادي الزمالك، كشف في تصريحات عبر شاشة النادي الرسمية أنه يرفض رحيل مصطفى محمد بسبب التوقيت إلى جانب ضعف المقابل المادي.

في المقابل، صرح عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن ناديه يطلب الحصول على خمسة ملايين دولار مقابل بيع مصطفى محمد.

ويسعى مصطفى محمد للرحيل عن الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعد العروض الذي تلقاها سواء من فرنسا والبرتغال وتركيا.

ويعتبر مصطفى محمد أحد أهم أعمدة الزمالك بعد عودته من الإعارة في الموسم الماضي حيث قاد فريقه للحصول على ثلاثة ألقاب بداية من كأس مصر ثم السوبر الأفريقي والسوبر المصري.

أما على صعيد المشاركة، فخاض صاحب الـ23 عامًا 51 مباراة في جميع المسابقات ليسجل 19 هدفًا إلى جانب صناعة أربعة أهداف.