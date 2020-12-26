منتخب مصر للسيدات يخسر من نظيره اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فاز المنتخب اللبناني لكرة القدم النسائية علي منتخب مصر دون الـ20 عاما بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية الدولية الثانية التي جمعت الفريقين علي استاد بتروسبورت ضمن استعدادات حفيدات الفراعنة لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية وكأس العالم.

أحرز هدفي منتخب مصر ندا الغريب وليلي شريف واحرز أهداف المنتخب اللبناني كريستى معلوف هدفين وهدف لليلي اسكندر.

وكان منتخب مصر بقيادة أحمد رمضان قد فاز في المباراة الأولي علي منتخب لبنان بثلاثية مقابل هدف.

وأكد أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية أنه حقق استفادة كبيرة من مباراة اليوم وأنه استغل المباراة لرؤية جميع اللاعبات للوقوف علي مستواهن خاصة بعد انضمام خمس لاعبات للمعسكر وان الجميع حصل علي فرصة المشاركة والجهاز الفني وضع يده علي مستوي اللاعبات.

وكشف أن منتخب مصر غاب عنه عشرة لاعبات ما بين عدم جاهزية أو إصابات بفيروس كورونا.

واضاف أحمد رمضان ان الجهاز الفني يعمل من خلال فكر جديد و اسلوب لعب مختلف وأنه تم تطبيق طريقة 4/3/3 ولعب الكرة علي الارض وبداية الهجمات من الخلف للامام والاختراق من العمق والأطراف وانه مازال هناك عمل ومجهود مطلوب من الجهاز الفني واللاعبات لمواصلة تطوير الأداء والوصول لافضل المستويات.

ووجه احمد رمضان الشكر للدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة السابقة علي مجهوداتها الكبيرة تجاه المنتخب الفترة الأخيرة وانها كانت داعم كبير للمنتخب وتلبية جميع الاحتياجات بهدف إعادة مصر للساحة الدولية.

وحرص وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة علي النزول لغرف الملابس الخاصة بمنتخب مصر عقب المباراة وقام بتهنئتهن علي الأداء والمستوي الجيد وقام بتحفيز اللاعبات وطالبهن بالتركيز الشديد ومواصلة الاجتهاد والعمل.