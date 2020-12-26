بعد قرار الأوليمبية.. اتحاد الطائرة يعلق جميع مسابقاته لمدة أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أصدر الاتحاد المصري للكرة الطائرة بيانا بعد قرار اللجنة الأوليمبية بتعليق البطولات التي تقام داخل الصالات المغطاة للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" بعد إرتفاع معدلات الإصابة بناء على التقارير المعلنة من قبل وزارة الصحة.

وبناء على ذلك: جاء قرار الاتحاد المصري للكرة الطائرة بتعليق جميع بطولاته على جميع مستويات داخل الصالات أو خارجها للموسم الرياضي 2020-2021 إعتباراً من يوم الأحد 27 ديسمبر 2020 حتي يوم 16 يناير 2021، على أن يعاد تقييم الموقف بعد هذا التاريخ.

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد أعلن من قبل عن تأجيل مباراة الأهلي والقانة خلال منافسات المجموعة الأولى ضمن مباريات دوري الطائرة، بسبب إصابة 5 عناصر من الأهلي بفيروس كورونا.

وأصدرت اللجنة الأوليمبية اليوم قرار بتعليق البطولات التي تقام داخل الصالات المغطاة.