اتحاد السلة يصدر 4 قرارات بعد قرار اللجنة الأوليمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة عدة قرارات بناء على الخطاب الوارد من اللجنة الاولمبية اليوم 26/12/2020 والخاص بمواجهة انتشار فيروس كورونا بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المتضمنة الأكواد المعتمدة من اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة بإقامة مختلف الانشطة والبطولات.

وجاءت قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة كالتالي:

عمل مسحات لجميع الفرق المشاركة في نهائيات بطولة الدوري العامم الممتاز والمرتبط رجال وسيدات والمقامة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة من 26 الى 30 ديسمبر الجاري.

تأجيل مباريات بطولة الدوري العام للممتاز والمرتبط لمنافسات السيدات والتي كان من المفترض إقامتها اليوم إلى غدا الأحد 27 ديسمبر الجاري، لفرق السيدات فقط.

إستكمال باقي المباريات طبقا للجداول المعلنة سابقا.

فتح باب التصعيد من مرحلة 18 سنة و20 سنة إلى الدرجة الأولى دون الاشتراط بالعدد ودون الالتزام بمرحلة واحدة فقط " استثنائيا".

وجدير بالذكر أن نهائي دوري المرتبط لكرة السلة سيدات سيقام بين الأهلي وسبورتنج.

بينما يقام نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للرجال بين الأهلي والاتحاد السكندري.