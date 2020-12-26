مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي arsenal vs chelsea في الدوري الانجليزي الممتاز مساء اليوم السبت ، يلقي الليله نادي تشلسي مع فرق ارسنال في ديربي لندن في تمام الساعه السابعه والنصف بتوقيت القاهره علي ملعب الامارات معقل نادي ارسنال ، وذلك في قمه مباريات الاسبوع 15 من الدوري الانجليزي الممتاز في النصف الاول من عمر الدوري ، وقد كانت اخر مواجهه جمعت الفريقين في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي انتهت بفوز ارسنال 2-0 الموسم السابق والتي حقق فيها اللقب على حساب تشيلسي ، واليوم كل فريق يامل في الانتصار من اجل الحصول على الثلاث نقاط لتعزيز مكانته في جدول الترتيب يمن الدوري الانجليزي للموسم الحالي قبل نهاية العام.

مباراة آرسنال وتشيلسي

يدخل اليوم نادي تشلسي المباراه بقياد مدربه فرنك لامبارد و هو يعيش فتره ترجع في النتائج بعد الخروج من بطوله كاس الرابطه الانجليزيه علي يد فريق مان ستي ، وفي اخر الخامس مواجهات لها في الدوري الانجليزي الممتاز قد تمكن من الفوز في مبارتين وتلقي الخساره في مبارتان وتعادل في لقاء واحد ، وقبل مواجهة اليوم يحتل تشيلسي المركز الخامس في

ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 25 نقطه حيث لعب حتي الان في الدوري 14 مباراه ونجاح في تحقيق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتلقي الخساره 3 لقاءات ويدخل الفريق في مواجهه ارسنال هو يريد الفوز من اجل الوصول الي المركز الثالث في قائمه الدوري الانجليزي الممتاز والمنافسه علي لقب الدوري.

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي

علي الجانب الاخر نادي ارسنال بقياد مدربه مايكل ارتيتا يدخل القاء وهو بمر بفتره صعبه في النتائج حيث لم يتمكن من الفوز في اخر 5 مباريات لها في الدوري الانجليزي الممتاز حيث خسار في 4 لقاءات وتعادل في لقاء واحد وهو يحتل في جدول ترتيب الدوري الانجليزي المركز 15 حيث لعب الفريق في الدوري 14 لقاء فاز في 4 لقاءات فقط وتعادل 2 مباريتين وتلقي الخساره في 8 مباريات سباقه في الدوري الانجليزي ويحتاج الفريق الفوز في مباراه تشيلسي من اجل تعديل وضعه في جدول ترتيب المسابقه ومن

المتوقع غياب مهاجم وقائد الفريق بييرايميريك اوباميانج ولاعب خط الوسط الغاني توماس بارتي عن المباراه اليوم السبت.

تشكيلة آرسنال المتوقعة ضد تشيلسي

تشكيلة آرسنال المتوقعة ضد تشيلسي اليوم السبت في الديربي من المتوقع ان يخوض المواجهة على ملعبه ارسنال بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي بيرند لينو ، وفي خط الدفاع روب هولدينج – جابرييل – سياد كولاسيناتش ، وفي خط الوسط هيكتور بيرين - جرانيت شاكا – داني سيبايوس – بوكايو ساكا ، وفي خط الهجوم ويليان - بيير إيمريج أوباميانج – أليكساندر لاكازيت.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة ضد آرسنال

تشكيلة تشيلسي المتوقعة ضد آرسنال ضمن منافسات النصف الاول للموسم الحالي من الدوري الانجليزي من المتوقع ان يدخل اليوم تشيلسي المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي إدوارد ميندي ، وفي خط الدفاع رييس جاميس – تياجو سيلفا – كورت زوما – بن تشيلويل ، وفي خط الوسط نجولو كانتي – جورجينيو - حكيم زياش –ماسون مونت ، وفي خط الهجوم تامي إبراهام – تيمو فيرنر.

بطاقة مباراة آرسنال وتشيلسي

البطولة الدوري الانجليزي

الجولة الأسبوع 15

موعد المباراة 26-12-2020

توقيت المباراة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 1

معلق المباراة حفيظ دراجي

ملعب المباراة الإمارات