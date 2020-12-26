محمد النني يقود وسط آرسنال ضد تشيلسي في ديربي لندن

أعلن الجهاز الفني لفريق آرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا ، المدير الفني عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره تشيلسي في ديربي لندن ، والذي سينطلق بعد قليل على ستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وضم تشكيل أرسنال لمواجهة تشيلسي في ديربي لندن كل من:

في حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: هيكتور بيليرين - روب هولدينج - ماري - كيفن تيرني

خط الوسط: محمد النني - تشاكا - بوكايو ساكا - سميث - روي

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

بينما ضم تشكيل تشيلسي لمواجهة آرسنال في الدوري الانجليزي كل من:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: ريس جيمس - كيرت زوما - تياجو سيلفا - بين تشيلويل

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - ماسون ماونت

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - تامي إبراهام - تيمو فيرنر.

يدخل تشيلسي اللقاء وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يبدأ آرسنال المباراة وهو في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة .