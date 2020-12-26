yalla shoot new مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر الدوري الأنجليزي

يستضيف آرسنال، نظيره تشيلسي، في الجولة الـ15 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب الإمارات، ويسعى الجانرز، إلى الخروج من دائرة النتائج السلبية للفريق خلال الأسابيع الماضية، فيما يرغب تشيلسي، في اقتحام المربع الذهبي.

سلسلة سلبية لفريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

ولم يخسر تشيلسي في 5 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل مرتين، فيما يأمل تشيلسي في الوقت الراهن في تجنب 3 هزائم متتالية خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ فبراير 2019، حينما خسر أمام آرسنال بنتيجة 0-2، ثم الخسارة أمام بورنموث 0-4، فيما خسر أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة.

تشيلسي هو ثالث أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفًا، وهو أقل بـ7 أهداف من ليفربول. فيما يعد أقوى ثالث خط دفاع بعد مانشستر سيتي، برصيد 12 هدفا، فيما

استقبل أستون فيلا 13 هدفا.

وسجل فريق المدرب فرانك لامبارد، 8 أهداف من الركلات الركنية أكثر من أي فريق آخر في الدوري الممتاز هذا الموسم.

سجل تامي أبراهام 25 هدفاً للبلوز منذ بداية الموسم الماضي، أكثر بـ7 أهداف من أي لاعب آخر في تشيلسي، وفاز البلوز بـ6 من آخر 8 مباريات في يوم «البوكسينج داي».

إذا وقع الاختيار على تامي أبراهام، في المبارة سواء أساسيا أو احتياطيا، سيكون ظهوره الـ50 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع البلوز.

وخاض ماسون ماونت، ظهوره الـ50 في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام، ليصبح أصغر لاعب إنجليزي، يصل إلى هذا الرقم منذ المدافع جون تيري، في يناير 2002.

آرسنال يسعى للفوز الأول منذ 7 مباريات

يسعى آرسنال لتحقيق أول فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز في ثماني

مباريات منذ فوزه بهدف نظيف على ملعب أولد ترافورد، ضد مانشستر يونايتد، في 1 نوفمبر، حيث تعادل مرتين وتلقى 5 هزائم.

حقق آرسنال، 7 نقاط من أصل 7 مباريات على أرضه هذا الموسم، وفاز مرة واحدة في 10 مباريات بالدوري الممتاز، وخسر 4 من آخر 5 مباريات، وسجل 3 أهداف في آخر 6 مباريات في البطولة.

تلقى أرسنال أهدافًا في 10 مباريات متتالية على أرضه في الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ فبراير 2002، حيث استقبل في 11 مباراة.

كان متوسط عمر تشكيل فريق آرسنال في آخر مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ساوثهامبتون، 24 عامًا و349 يومًا، وهو أصغر معدل أعمار في التشكيل الأساسي في ستاد الإمارات، منذ سبتمبر 2012.

لم يخسر آرسنال أي مباراة على أرضه في «البوكسينج داي» منذ عام 1987، حيث لعب 12 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل مرتين.