تشكيل تشيلسي لمواجهة ارسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن فرانك الجهاز الفني لفريق تشيلسي بقيادة فرانك لامبارد، المدير الفني عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره آرسنال في ديربي لندن ، والذي سينطلق بعد قليل على ستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوريالإنجليزي الممتاز .
وضم تشكيل تشيلسي لمواجهة آرسنال في الدوري الانجليزي كل من:
في حراسة المرمى: إدواردو ميندي
خط الدفاع: ريس جيمس - كيرت زوما - تياجو سيلفا -
خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - ماسون ماونت
خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - تامي إبراهام - تيمو فيرنر.
يدخل تشيلسي اللقاء وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يبدأ آرسنال المباراة وهو في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة .
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