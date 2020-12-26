تشكيل تشيلسي لمواجهة ارسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن فرانك الجهاز الفني لفريق تشيلسي بقيادة فرانك لامبارد، المدير الفني عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره آرسنال في ديربي لندن ، والذي سينطلق بعد قليل على ستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري

الإنجليزي الممتاز .

وضم تشكيل تشيلسي لمواجهة آرسنال في الدوري الانجليزي كل من:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: ريس جيمس - كيرت زوما - تياجو سيلفا -

بين تشيلويل

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - ماسون ماونت

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - تامي إبراهام - تيمو فيرنر.

يدخل تشيلسي اللقاء وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يبدأ آرسنال المباراة وهو في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة .