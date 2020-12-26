"ديربي لندن" يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر اليوم

يغيب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج عن التشكيل الأساسي لفريق أرسنال، خلال مباراته في ديربي لندن ضد ضيفه تشيلسي، التي تنطلق بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

ويأمل المدفعجية في حسم الديربي لصالحهم، لإنهاء سلسلة الفريق السلبية المستمرة في 7 مبايات متتالية في البريميرليج دون انتصار.

وفضل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وضع أوباميانج على مقاعد البدلاء منذ البداية، بعدما حامت الشكوك حول مشاركته، بسبب الإصابة.

وشهدت تشكيلة تشيلسي تواجد بين تشيلويل بعد تعافيه من الإصابة التي هددت مشاركته في الأيام الماضية.

ويبدأ أرسنال بتشكيلة على النحو التالي:

لينو، بيليرين، هولدينج، بابلو ماري، تييرني، النني، تشاكا، ساكا، سميث روي، مارتينيلي، لاكازيت.

وتضم تشكيلة تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد كلًا من:



ميندي، جيمس، زوما، تياجو سيلفا، تشيلويل، كوفاسيتش، كانتي، ماونت، بوليسيتش،

أبراهام، فيرنر.

برشلونة أم ريال مدريد .. ما وجهة محمد صلاح في حال رحيله عن ليفربول؟ بعد تصريحاته الأخيرة.

محمد صلاح لاعب المنتخب المصري والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي، أكد في تصريحات مع صحيفة "آس" الإسبانية أنه يعتبر ريال مدريد وبرشلونة هما قطبي الكرة الإسبانية ومن أفضل الأندية فى العالم وبالتالي لا يفضل ناديا على حساب الآخر إذا قرر الانتقال للدوري الإسباني والرحيل عن ليفربول.

"فيتو" تجيب على تساؤل حول انتماء محمد صلاح لريال مدريد أو برشلونة مع إقتران إسمه بالانضمام لأحد قطبي الكرة الإسبانية خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح أكد لـ"فيتو" في تصريحات خاصة أوائل العام 2013 عندما كان لاعبا في صفوف بازل السويسري وخلال وجوده في زيارة ناديه السابق المقاولون العرب، أن طموحه اللعب في برشلونة الإسباني.

وأوضح محمد صلاح في هذا التوقيت أنه يتمنى التأهل لكأس العالم مع المنتخب الوطني وأن بازل محته للاحتراف في الدوري الإنجليزي ثم الانتقال لنادي برشلونة الإسباني.

وعن أفضل اللاعبين الذين يفضل اللعب بجوار فأكد أنه محمد أبوتريكة لأنه يعطي ثقلا للفريق بالملعب.

وكان الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أدلى بتصريحات جديدة وصفتها بعض وسائل الإعلام بالمتناقضة، كشف خلالها، أنه لا يمكنه إجبار أي لاعب على البقاء إذا أراد الرحيل، وذلك بعد ساعات من تصريحات المتفائلة بشأن مشاعر محمد صلاح ومستقبله داخل أسوار "أنفيلد".

ولم يستبعد صلاح الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد مستقبلا خلال حوار نادر أجراه مع صحيفة "آس" الإسبانية قبل أيام، معربا عن خيبة أمله لعدم اختياره قائدا خلال مباراة ليفربول الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، أمام ميتيلاند الدنماركي.

وقال كلوب فى تصريحات إن محمد صلاح في حالة مزاجية جيدة، وسعيد في ليفربول، نافيا تقارير لوسائل إعلام عن رغبة النجم المصري في الرحيل عن النادي.

وتابع المدير الفني الألماني: "نحن لا نتحدث أبدا عن عقود اللاعبين. صلاح في حالة مزاجية جيدة ويستمتع بوقته. هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

لكن كلوب عاد وأدلى بتصريحات "من نوع آخر"، نقلتها صحيفة "الجارديان"، واعتبر خلالها أن "السبب الوحيد للرحيل عن ليفربول في الوقت الحالي هو الطقس (البارد).

وتابع: سبب آخر يمكن أن يكون هناك؟ إننا أحد أكبر الأندية في العالم، نحن ندفع أموالًا جيدة، ربما لا ندفع أكثر (من كل الآخرين) ولكننا ندفع جيدًا، لدينا ملعب جميل مع مشجعين بارزين، لدينا قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم.