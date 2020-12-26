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مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر اليوم في البريميرليج

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يدخل آرسنال مواجهة الليلة وهو في موقف لا يحسد عليه، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب برصيد 14 نقطة فقط من 14 مباراة، في حين يتواجد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر.

ويعلم الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، أن عدم الفوز في لقاء اليوم، قد يطيح به من تدريب

الجانرز، بعد أن حقق الفريق 4 انتصارات فقط في المسابقة، بالإضافة إلى عدم فوزه في آخر 7 مباريات، حيث خسر 5 مواجهات وتعادل في إثنين، كما ودع منافسات كأس رابطة المحترفين من دور الثمانية، بالخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف أمام مانشستر سيتي.

أما فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، فيسعى هو

الآخر لتحقيق الفوز في اللقاء، من أجل تضييق الخناق على ليفربول في صدارة جدول الترتيب، والعودة مرة أخرى للمربع الذهبي، بعد أن استعاد عافيته في الجولة السابقة بالفوز على وست هام يونايتد بثلاثية، عقب الخسارة أمام فريقي إيفرتون وولفرهامبتون في الجولتين السابقتين.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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