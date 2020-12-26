مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر اليوم في البريميرليج

يدخل آرسنال مواجهة الليلة وهو في موقف لا يحسد عليه، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة فقط من 14 مباراة، في حين يتواجد تشيلسي في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.
ويعلم الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، أن عدم الفوز في لقاء اليوم، قد يطيح به من تدريبالجانرز، بعد أن حقق الفريق 4 انتصارات فقط في المسابقة، بالإضافة إلى عدم فوزه في آخر 7 مباريات، حيث خسر 5 مواجهات وتعادل في إثنين، كما ودع منافسات كأس رابطة المحترفين من دور الثمانية، بالخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف أمام مانشستر سيتي.
أما فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، فيسعى هو
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