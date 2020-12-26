"يلا لايف" مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر

يستضيف نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره أرسنال على ملعب "ستامفورد بريدج" في "ديربي لندن"، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويسعى تشيلسي لاستعادة نغمة الانتصارات، ومصالحة الجماهير الغاضبة، في محاولة منه للحفاظ على موقعه داخل المبرع الذهبي، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

في المقابل، يرغب فريق أرسنال في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وخطف الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أو البقاء ضمن العشرة الأوائل على الأقل.

ويستعرض لكم «الوفد» تاريخ مواجهات ديربي لندن بين تشيلسي وأرسنال قبل مباراة اليوم، على النحو التالي:

• تقابل الفريقان في 55 مباراة في حقبة الدوري الإنجليزي.

• تشيلسي حقق الفوز في 19 مباراة، مقابل 20 مواجهة لصالح أرسنال، بينما كان التعادل سيد الموقف في 16 لقاء.

• تمكّن فريق البلوز من تسجيل 75 هدفًا، مقابل 71 هدفًا للجانرز.

• أكبر فوز لتشيلسي كان بنتيجة 6-0 ، في 22 مارس 2014، في الدوري الإنجليزي.

• في حين كان أكبر فوز لأرسنال بنتيجة 5-1، في 28 نوفمبر 1930، في الدوري الإنجليزي.

• وبالنظر إلى آخر 7 مباريات بين الفريقين في جميع المسابقات، سنجد أن تشيلسي حقق 3 انتصارات، مقابل فوزين لأرسنال، وتعادلا في اثنين.

• أما آخر مواجهتين بينهما، فقد حقق تشيلسي الانتصار فيهما، حيث فاز البلوز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما بالجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، والتي أُقيمت في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

كذلك فاز تشيلسي في المباراة الثانية على أرسنال بنتيجة 4-1، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج"، ليتوّج البلوز باللقب.