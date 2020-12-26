الانتاج الحربي يعمق جراح ذئاب الجبل في الدوري

حقق فريق الانتاج الحربي فوزا مهما وغاليا على نظيره المقاولون العرب، بهدف نظيف ، خلال المباراة التي تجمعت الفريقين على ستاد السلام، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد عبد المجيد في الدقيقة 15 من عمر اللقاء .

جاء اللقاء متوسط المستوى وتبادل الفريقين السيطرة على مجريات اللعب وفشل ذئاب الجبل في الوصول الى مرمى

الانتاج الذي حافظ على تقدمه بهدف حتى اطلق الحكم ابراهيم نور الدين صافرة نهاية اللقاء بفوز مهم للانتاج .

بهذا الفوز رفع فريق الانتاج الحربي رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الأخير بلا رصيد

من النقاط .

دخل المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: حسن شاهين

في الدفاع: أمير عابد، حسن الشامي، فاروقا، خالد الحسيني

في خط الوسط: محمد مجلي، مصطفى كريم، وسيم نغموشي، أحمد شكري

في الهجوم: محمد عصام، حمدي زكي .

وجاء تشكيل الانتاج كالتالى: أحمد يحيى ، على فتحى ، معاذ الحناوى ، محمد الشبيني ، السيد الشبراوى ، عبد الرحمن شيكا ، محمد بازوكا ، محمد فييرا ، علاء سلامة ، محمد عبد المجيد ، باسم مرسى.