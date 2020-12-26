كورة أون بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي الدوري الانجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي، عن التشكيل الأساسي لكلا الفريقين خلال ديربي لندن المرتقب والذي يجمع الفريقين في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وجاء الدولي المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لصالح الجانرز. الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وجاء الدولي المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لصالح الجانرز. وجاء تشكيل آرسنال كالتالي: حراسة المرمى: لينو الدفاع: كيران تيرني، هولدينج، بابلو ماري، بيليرين الوسط: محمد النني، جرانيت تشاكا، ساكا الهجوم: سميث، مارتينيلي، لاكازيت بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي: حراسة المرمى: ميندي الدفاع: جيمس، زوما، تياجو سيلفا، بن تشيلويل الوسط: كانتي، كوفاسيتش، ماونت الهجوم: بوليسيتش، فيرنر، أبراهام

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