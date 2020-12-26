الفيفا يرفع شعار السلام والتسامح في مؤتمر دبي الرياضي

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيتحدث عن دور كرة القدم كرسالة سلام وتسامح وتلاق بين الشعوب، خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

ويعقد مؤتمر دبي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، بعد غد الأحد في برج خليفة تحت عنوان “كرة القدم في القمة”.

وذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية عبر موقعها اليوم الجمعة أن إنفانتينو سيوجه خلال المؤتمر رسالة إلى العالم حول دور كرة القدم كونها رسالة سلام وتسامح وتلاق بين الشعوب، وكذلك دورها في إسعاد مشجعيها حول العالم ومساهمتها في حركة التنمية في جميع الدول.

كذلك سيلقي إنفانتينو الضوء على التعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية في مجال كرة القدم لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الرياضة الشعبية الأولى في العالم والمبادرات المقبلة لتطوير كرة القدم عالميًا.