قطر | لوران بلان يبحث عن أول ثلاث نقاط في الدوري القطري أمام الخور

قال الفرنسي لوران بلان المدير الفني للفريق الأول بنادي الريان القطري أن الفريق استعد لمواجهة الخور المقررة غدًا الأحد في المرحلة الحادية عشر من دوري نجوم قطر، “بنفس الشكل” الذي استعد به للمباراة الماضية أمام السد، مؤكدًا “كل المباريات لها نفس الأهمية”.

وقبل مباراة الغد، يحتل الريان، الذي خسر أمام السد صفر / 1، المركز السادس بجدول الدوري برصيد 13 نقطة بينما يحتل الخور، الذي أعلن أمس الجمعة فسخ عقد النمساوي فريدريك هانتز في أعقاب الهزيمة أمام الدحيل 1 / 6 ، المركز الحادي عشر قبل الأخير برصيد سبع نقاط.

وقال لوران بلان في تصريحات نشرها موقع مؤسسة دوري نجوم قطر اليوم السبت :”يجب أن يعلم اللاعبون بهذا الأمر وهو أن كل الاستعدادات يجب أن تكون بتركيز عال للغاية، ولدينا الكثير الذي يجب أن نفعله حتى نتمكن من تقديم أداء جيد، كما كان الأداء جيدا أمام السد.”

وأضاف لوران بلان في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر نادي الريان :”لا شك أنني حزين للخسارة أمام السد، وهو الأمر الذي أحزن أيضًا اللاعبين والجماهير المحبة لنادي الريان، ولهذا نعمل من أجل عودة الانتصارات في المباراة المقبلة أمام الخور، ومنح الفريق هويته وشخصيته.”

ومن جانبه، قال خالد مفتاح لاعب الريان :”لا توجد مباراة سهلة في الدوري هذا الموسم وكل المواجهات صعبة، وسنحاول الفوز على الخور والعودة للطريق الصحيح مرة أخرى.”

وأضاف :”المباراة الماضية أمام السد كانت صعبة، ولم يكن لدينا وقت كاف للعمل مع المدرب الجديد، وحاليًا هناك مرحلة جديدة على الجميع في نادي الريان، ولا شك أن هدفنا هو الفوز في كل المباريات القادمة.”