قمة ليستر ومانشستر يونايتد تنتهي بالتعادل

انتهت مباراة ليستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي 2-2 اليوم السبت في الجولة 15 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 23 ثم أدرك هارفي بارنز التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 31 وبعد ذلك وضع البرتغالي برونو فيرنانديز الضيوف في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 79 لكن ليستر استبسل وحاول العودة في المواجهة فأدرك التعادل في الدقيقة 85 بواسطة هدافه جيمي فاردي، الذي دوّن هدفه الـ12 في الدوري وبات على بعد هدف من متصدر لائحة هدافي الـ"بريميرليغ" المصري محمد صلاح (13 هدفاً) مهاجم ليفربول.

وبات فيرنانديز أول لاعب برتغالي يسجل 10 أهداف في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ كريستيانو رونالدو موسم 2008/2009.

ويحتل ليستر سيتي مركز الوصافة مؤقتاً بـ28 نقطة وبفارق نقطة يأتي الـ"يونايتد" في المركز الثالث.

أحداث المباراة

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين اللذين استغلا نقاط الضعف لدى كل منهما، فكان ليونايتد أخطاء دفاعية خطيرة، فيما عانى ليستر من افتكاك الكرات في الأطراف.

وبدأت المباراة بهجوم ضاغط من رجال المدرب النرويجي أولي غونار سولشار.

وفي الدقيقة الثانية أضاع ماركوس راشفورد فرصة التقدم، بعد عرضية من البرتغالي برونو فيرنانديز خلف صفوف الدفاع، فأضاع رأسية سهلة أمام مرمى مفتوح.

ورد جايمي فاردي في الدقيقة الثالثة بإكمال كرة عرضية، اعتلت عارضة الحارس الإسباني دي خيا.

وكاد دي خيا أن يكلف فريقه هدفاً بعدما أخطأ في التعامل مع كرة في الدقيقة الثامنة، عاد الدفاع وأبعدها.

لكن راشفورد عاد ليفتتح التسجيل لمانشستر يونايتد، حين استلم تمريرة رائعة متقنة بين المدافعين من فيرنانديز، وأسكنها أرضية خفيفة إلى يسار كاسبر شمايكل (23).

لم ينتظر ليستر كثيراً لإدراك التعادل. فبعد تخبط في تشتيت الكرة من دفاع الشياطين الحمر، وصلت الكرة إلى هارفي بارنز الذي سدد كرة يسارية صاروخية مفاجئة من أعتاب منطقة الجزاء، عجز الحارس عن صدها وحطّت في الشباك (31).

وفي الشوط الثاني، وفي الدقيقة 60 تحديداً، أضاع مانشستر يونايتد فرصتين في أقل من 30 ثانية، بعدما وصلت كرة سهلة إلى راشفورد فانفرد بشمايكل الذي صد كرته، فسرعان ما وصلت إلى الفرنسي أنتوني مارسيال الذي سددها فارتدت من المدافعين. وبعدها بدقيقة، سجل مارسيال هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.

عزز يونايتد النتيجة في الدقيقة 80، مع دخول الأوروغوياني إديسون كافاني الذي حول كرة إلى فيرنانديز الذي سجل الهدف الثاني.

لكن فاردي رد بعد 5 دقائق بتعديل النتيجة من تسديدة من وسط منطقة الجزاء اصطدمت بالمدافع وغيرت مسارها، لم يحرك لها الحارس ساكناً، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين وإيقاف سلسلة انتصارات الشياطين الحمر.

المصدر: بي ان سبورت

