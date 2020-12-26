الامارات | عودة مروان وسليمان والشحات لتدريبات الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مروان وسليمان والشحات لتدريبات الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم تعافي لاعبي الفريق وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن من الإصابة التي منعتهم من المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت إن الثلاثي بات سليما وجاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من اليوم، بعدما تخلصوا من إصابتهم، وانتهاء برنامجهم التأهيلي، وشارك الثلاثي في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وغاب وليد سليمان ومروان محسن عن مباريات الفريق والتدريبات الجماعية؛ بسبب آلام الركبة، بينما غاب الشحات بعد إجرائه عملية في أصبع القدم.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن أيمن أشرف تعرض لكدمة قوية في الرأس أثناء مشاركته في المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وخضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أسامة مصطفى، قبل أن يعود لاستكمال المران وفقرات التدريب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز، والمحدد لها مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.

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