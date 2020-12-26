شكرا لقرائتكم خبر عن «فيديو جنسي» سبب رفض عودة عضوين لنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن رفض لجنة العضويات والاشتراكات إعادة عضوين من أعضاء الجمعية العمومية للنادي مرة ثانية، ورفض السماح لهما بالتقدم بطلب لاستعادة عضوياتهم التي تم إلغائها في عهد مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور.
وكانت الأيام السابقة قد شهدت إعلان اللجنة الثلاثية عودة جميع العضويات الملغاة من عهد المجلس السابق خصوصا الحاصلين على احكام قضائية .
وقال المصدر لـ«المصري اليوم» إنه تم رفض طلب عضوين من أعضاء الجمعية العمومية، وعدم السماح لهم باستعادة عضوية النادي، بعدما تم التأكد من مركز تكنولوجيا المعلومات أن سبب إلغاء العضوية هو «فيديو جنسي» تم التقاطه داخل النادي في عهد المجلس السابق، لابن أحد الاعضاء وبنت العضو الثاني، وتم رفع الأمر لمرتضى منصور والشؤون القانونية، وتم إلغاء عضوية الأسرتين بالكامل.
وأضاف المصدر: «مقطع الفيديو موجود داخل النادي في مركز تكنولوجيا المعلومات، ومع إدارة الشؤون القانونية، وتم اتخاذ قرار بعدم السماح للأسرتين بالتقدم بطلب لاستعادة العضوية، خصوصًا أن قرار المجلس السابق بإلغاء العضوية جاء بسبب تنافي الواقعة مع قيم واخلاق ومبادئ النادي، فضلًا عن وجود بند في اللائحة يقضي بالغاء العضوية في هذه الحالة».
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