شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طائرة كفرالشيخ على وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي كفرالشيخ الرياضي، فوزًا ثمينًا على وادي دجله 3 / 0 في عقر داره، في ثاني مباريات الدوري.

وأقيمت بملعب وادي دجلة، وقد أدى لاعبو كفرالشيخ مباراة قوية وأثاروا إعجاب الحضور.