شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طائرة كفرالشيخ على وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي كفرالشيخ الرياضي، فوزًا ثمينًا على وادي دجله 3 / 0 في عقر داره، في ثاني مباريات الدوري.
وأقيمت بملعب وادي دجلة، وقد أدى لاعبو كفرالشيخ مباراة قوية وأثاروا إعجاب الحضور.
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الوضع في مصر
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اصابات
128,993
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تعافي
108,474
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وفيات
7,260
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