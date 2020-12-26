شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار يجتمع بلاعبات منتخب الكرة النسائية في غرفة الملابس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد رمضان، المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية الشكر للدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة السابقة، على مجهوداتها الكبيرة تجاه المنتخب الفترة الأخيرة وانها كانت داعم كبير للمنتخب وتلبية جميع الاحتياجات بهدف إعادة مصر للساحة الدولية .

وخسر منتخب مصر من نظيره اللبناني بثلاثة أهداف لهدفين في التجربة الودية التي جمعت بينهما اليوم.

من جانبه حرص وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على النزول لغرف الملابس الخاصة بمنتخب مصر عقب المباراة وقام بتهنئتهن على الأداء والمستوي الجيد وقام بتحفيز اللاعبات وطالبهن بالتركيز الشديد ومواصلة الاجتهاد والعمل .