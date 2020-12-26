شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الكرة النسائية: كورونا سبب الهزيمة أمام لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد رمضان، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، أنه حقق استفادة كبيرة من مباراة اليوم أمام لبنان، رغم الخسارة، وأنه استغل المباراة لرؤية جميع اللاعبات للوقوف على مستواهن خاصة بعد انضمام خمس لاعبات للمعسكر وان الجميع حصل على فرصة المشاركة والجهاز الفني وضع يده على مستوي اللاعبات .

وكشف أن منتخب مصر غاب عنه عشر لاعبات ما بين عدم جاهزية أو إصابات بفيروس كورونا .

واضاف أحمد رمضان ان الجهاز الفني يعمل من خلال فكر جديد واسلوب لعب مختلف وأنه تم تطبيق طريقة 4/3/3 ولعب الكرة على الارض وبداية الهجمات من الخلف للامام والاختراق من العمق والأطراف وانه مازال هناك عمل ومجهود مطلوب من الجهاز الفني واللاعبات لمواصلة تطوير الأداء والوصول لافضل المستويات .