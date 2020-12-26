شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يخسر أمام لبنان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز المنتخب اللبناني لكرة القدم النسائية على منتخب مصر دون الـ20 عامًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية الدولية الثانية التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن استعدادات حفيدات الفراعنة لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية وكأس العالم.
أحرز هدفي منتخب مصر ندا الغريب وليلي شريف واحرز أهداف المنتخب اللبناني كريستى معلوف هدفين وهدف لليلي اسكندر.
وكان منتخب مصر بقيادة أحمد رمضان قد فاز في المباراة الأولي على منتخب لبنان بثلاثية مقابل هدف .
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