شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية تثير الجدل والغضب في الاتحادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سادت حالة من اللغط والارتباك داخل وزارة الشباب والرياضة، بعد بيان اللجنة الأولمبية المصرية بشأن تعليق جميع البطولات التي تقام بالصالات المغلقة، فيما يسمح بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسؤول عن اللعبة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعًا بشكل دورى للحد من فرص انتشار الفيروس،

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًّا أكد فيه عدم تعليق بطولات الصالات وإقامتها في موعدها وفقًا للأكواد والاحترازات الطبية وتسبب صدور بيانين في توقيت متقارب من الوزارة والأولمبية في حالة من الجدل والتخبط في الاتحادات والأندية الرياضية والتى طالبت بتوضيح حقيقة ما يدور في الكواليس المغلقة.

وأكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، اكد أنه لا إلغاء للمسابقات المقامة في الصالات المغلقة عكس ما أعلنته اللجنة الطبية.

كانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت بيانًا قررت فيه تعليق إقامة جميع البطولات التي تقام بالصالات المغلقة ويسمح بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسؤول عن اللعبة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعًا بشكل دورى للحد من فرص انتشار الفيروس، وذلك تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد.