شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح تفاصيل المفاوضات مع شيكابالا لتجديد تعاقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أيمن يونس، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادى الزمالك، أن محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى، رفض تحديد قيمة مادية لعقده الجديد مع القلعة البيضاء، وذلك خلال الحديث معه عن تفاصيل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وينتهى عقد شيكابالا مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.

وقال يونس في تصريحات إعلامية: «شيكابالا هو الابن الشرعى للزمالك، وهو قائد الفريق، اللاعب أبدى شعورا رائعا، وموقف ليس بجديد على الفهد الأسمر، حيث رفض تحديد قيمة مالية أو حتى التفاوض فيها، وأبلغنا ان ننهى كافة الأمور ونجهز العقود ونبلغه للتوقيع عليها، وهذا هو المعدن الحقيقى لأبناء نادى الزمال».

وأضاف: «شيكابالا حالة خاصة جدا بالنسبة للزمالك، وأشكره على موقفه وعلى كل ما يقدمه وسيقدمه للزمالك».