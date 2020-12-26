شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد في أزمة احتراف مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ مصطفى محمد، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مسؤولى النادي بتطورات جديدة في موضوع احترافه، وذلك خلال الجلسة التي عقدت معه منذ قليل عقب انتهائه من التدريبات في الجيمانزيوم الخاص بالنادي، في إطار البرنامج التأهيلى الموضوع له من قبل الجهاز الفنى بقيادة جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق.

وقام مصطفى بإبلاغ المسؤولين برفع نادي سانت إيتيان الفرنسي عرضه لضم اللاعب إلى ٤ ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون دولار إضافات، وفقا لبنود التعاقد الخاصة بالمشاركة والأهداف، وقام مسؤولو الزمالك بإبلاغ اللاعب بدراسة الأمر، والرد عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.