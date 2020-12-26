شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يتحدث عن استعدادات سيراميكا لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، أهمية مباراة فريقه التي ستقام مساء غد الأحد، أمام بيراميدز في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، على ملعب استاد السويس الجديد.

وقال المدير الفني في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت إن مواجهة بيراميدز ستكون صعبة على المستويين التكتيكي والبدني، خاصة أن المنافس يمتلك قدرات وإمكانيات ذات جودة عالية، وهو فريق منظم يعمل بنظام هجومي، ولديه رغبة في الوصول لمرمى الخصم باستمرار، ويمتلك العديد من نقاط القوة.

واستطرد هيثم شعبان قائلا: «فريقنا أيضا يمتلك قدرات ولاعبين على أعلى مستوى، أصحاب خبرات كبيرة ويمكنهم التعامل مع المباراة بشكل جيد، ولدينا هدف نسعى جميعا لتحقيقه وهو الفوز بنقاط المباراة الثلاثة، لقد درسنا بيراميدز جيدا، من خلال المباريات الثلاثة التي لعبها الفريق أمام الاتحاد السكندري والزمالك والاتحاد الليبي، ووضعنا أكثر من سيناريو للقاء، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا».

وعن غياب محمود نبيل لاعب الوسط عن تلك المباراة بسبب الإيقاف للطرد في لقاء البنك الأهلي الماضي، قال هيثم شعبان: «نبيل لاعب مميز، لقد كان عنصرا أساسيا في الفريق بأول مباراتين بالدوري أمام الإنتاج الحربي وسجل هدفا، وأمام البنك الأهلي وأدى بشكل رائع، ولكن عناصر سيراميكا كليوباترا كلها جاهزة، لا يوجد لدينا لاعب أساسي وآخر بديل، خبرات لاعبينا وقدراتهم قادرة على استكمال المشوار».

وانتقل هيثم شعبان عن مواجهته مع رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز من خارج الخطوط وقال: «بيراميدز يلعب مع المدير الفني الارجنتيني كرة قدم حديثة وشاملة، بارينا اسم كبير في عالم التدريب، أتابعه منذ فترة، هو يدرس الخصوم بشكل جيد، ولكننا قرأنا أفكارهم وخططهم التي طبقوها في اللقاءات الثلاثة الماضية، وأعتقد أنه سوف يلعب بنفس الأسلوب والطريقة ضدنا».