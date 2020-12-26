شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مونديال اليد تشكو اللجنة الأوليمبية لوزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مصدر مسؤول مطلع داخل وزارة الشباب والرياضة، أن حسين لبيب، مدير بطولة مونديال اليد، اعترض بشدة على نص وتوقيت بيان اللجنة الأولمبية الذي أعلنت فيه تعليق جميع البطولات داخل الصالات المغطاة، بما فيها كرة اليد، خصوصًا أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على مونديال اليد في يناير.

واشتكت اللجنة من تداعيات وخطورة بيان اللجنة الأوليمبية، وأبدت تخوفها من إحداثه لغطا وارتباكا في المشهد العالمي قبل استضافة مونديال اليد خلال الشهر المقبل.

يذكر أن الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، أكد أنه لا إلغاء للمسابقات المقامة في الصالات المغلقة عكس ما أعلنته اللجنة الطبية.