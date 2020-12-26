شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يدعو لاجتماع طارئ بسبب اللجنة الأوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، القيادات التنفيذية واللجنة الطبية لاجتماع طارئ، لبحث تداعيات قرار اللجنة الأوليمبية بتعليق البطولات وعدم إقامة المباريات في الصالات المغطاة، والذي أحدث لغطًا داخل الأندية والاتحادات.

ويكثف الوزير من اتصالاته مع المسؤولين ولجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الوزراء للوقوف على الموقف النهائى بعد قرار اللجنة الأولمبية.