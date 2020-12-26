شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يغيب عن الزمالك أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات في حكم المؤكد غياب مصطفى محمد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، عن المباراة المقبلة للفريق في الدورى العام أمام مواجهة سموحة، التي ستقام الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام.
وابتعد اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق في الأيام الأخيرة بسبب كدة في ظهر اللاعب، بحسب ما أكده مسؤولو الزمالك، وتواجد اللاعب اليوم في مقر النادى واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم.
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