شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض رحيل أي لاعب عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وتحدث باتشيكو مع اللاعبين عن لقاء سموحة القادم وأهميته، وطالبهم ببذل أقصى ما لديهم من جهد الفترة المقبلة.

وأكد المدرب للاعبين ثقته في الجميع، في تقديم الأفضل خلال الفترة القادمة كما شرح لهم بعض الأمور الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها.

واعلن باتشيكو للاعبيه تمسكه باستمرار جميع اللاعبين وعدم الموافقة على رحيل أي لاعب بقائمة الابيض في فترة الانتقالات المقبلة

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الإثنين المقبل بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.