غداً انطلاق المرحلة النهائية للبطولة التنشيطية لكرة السلة في المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تنطلق، غدا الاحد، منافسات المرحلة النهائية للبطولة التنشيطية لكرة السلة لفئة الرجال للأندية التي ينظمها الاتحاد العام لكرة السلة بمدينة المكلا محافظة حضرموت.



و أوضح سكرتير لجنة المسابقات العليا بالاتحاد العام لكرة السلة أوسان حسن الرعوي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق المشاركة في تصفيات المرحلة النهائية للبطولة التي تستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، هي الميناء والتلال من تجمع عدن ، والشعب و المكلا من تجمع ساحل حضرموت ، وسيئون والبرق من تجمع وادي حضرموت.. مشيرا الى أن مباريات هذه المرحلة ستقام على ملعب الفقيد صالح بن دغار بنادي شعب حضرموت بنظام الدوري من دور واحد , ويتوج الحائز على أكبر عدد من النقاط بطلا للبطولة .

ولفت أن لجنة المسابقات العليا التقت اليوم ممثلي الأندية المشاركة في المرحلة النهائية لمناقشة وإقرار الجوانب الفنية والتنظيمية و إجراء عملية القرعة لتحديد جدول المباريات .

يذكر أن البطولة التنشيطية لكرة السلة لفئة الرجال لأندية المحافظات بدأت في 20 نوفمبر الماضي بمشاركة 20 ناديا من العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت الساحل و حضرموت الوادي و تأهل ( البطل والوصيف ) من كل من التجمعات الثلاثة .